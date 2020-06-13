Sarı-kırmızılıların Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" denildi.
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"Başkanımızın sağlık durumu iyi, evinde dinlenmektedir"
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz’in hastaneye kaldırıldığı haberlerini yalanladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz