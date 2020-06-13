Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:19 TSİ- Yaşam G: Bugün 09:20 TSİ

Ankara ve Tüm Yurtta hava durumu! Sağnak Yağış Var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

mask

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege(Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri hariç), Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Samsun çevreleri ve Kastamonu ile Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara ve Tüm Yurtta hava durumu! Sağnak Yağış Var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31

Bugün 09:19 TSİ İHA Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Alerjisi ya da astımı olanlara özel Covıd-19 tavsiyeleri mask
Alerjisi ya da astımı olanlara özel Covıd-19 tavsiyeleri
Covid-19’a karşı ilk yerli sentez ilaç mask
Covid-19’a karşı ilk yerli sentez ilaç
Araştırma sonuçları açıklandı! Pandeminin çalışanlara etkisi ne oldu mask
Araştırma sonuçları açıklandı! Pandeminin çalışanlara etkisi ne oldu
Bir zamanlar Covid-19 test sırası olan pandemi hastanesinde normalleşme adımları başladı mask
Bir zamanlar Covid-19 test sırası olan pandemi hastanesinde normalleşme adımları başladı
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu toplandı mask
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu toplandı
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor mask
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var? mask
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor mask
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an... mask
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an...
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor... mask
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor...
Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildi mask
Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildi

GALERİ

Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu - Video Haber mask
Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu - Video Haber
Meksika’da genç futbolcu son gölünü tabutu ile attı mask
Meksika’da genç futbolcu son gölünü tabutu ile attı
TEM’de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi - Video Haber mask
TEM’de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi - Video Haber
Türkiye'de Bu Günün Özeti - 12 Haziran 2020 mask
Türkiye'de Bu Günün Özeti - 12 Haziran 2020
Arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı -video haber mask
Arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı -video haber
Eve gelen berberden korona kapan adam hayatını kaybetti - Video Haber mask
Eve gelen berberden korona kapan adam hayatını kaybetti - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL