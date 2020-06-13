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Trump: “Seçimleri kazanamazsam ülkemiz için üzüntü verici olur”

ABD Başkanı Donald Trump, ”2020 Başkanlık seçimlerini kazanamazsam, hayatıma devam eder başka işler yaparım ama bu ülkemiz için üzüntü verici olur" dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın, ”Trump, oy çalmaya çalışacak ve seçimlerde yenilgiyi kabul etmezse, askerler onu Beyaz Saray’dan çıkaracaktır” yönündeki açıklamalarına yönelik olarak, “Herkes, Joe Biden’ın evinin bodrum katındaki verimsiz ortamını kurduğunu ve oradan çıkmadığını çok iyi biliyor. Seçimleri kazanamazsam, hayatıma devam eder başka işler yaparım ama bu ülkemiz için üzüntü verici olur" ifadelerini kullandı.

Bir haber kanalına ülke gündemine dair açıklamalarda bulunan Trump, ”Covid-19 salgını ile yaşanan mücadele kapsamının ardından normalleşmeye girdiğimiz bir süreçte, sokaklarda yağma olayları yaşadık. Valiler ve belediye başkanları güçlü adımlar atsalardı, olaylar bu şekilde üzücü noktalara gelmezdi” dedi. Protestoları yakından takip ettiğini belirten Trump,"Protestocuların farklı nedenleri olduğunu düşünüyorum, hatta bazıları neden orada olduklarını bile bilmiyordu ve çoğu protestocu sadece kalabalığı takip ederek sokaklara çıktı” diye konuştu.

Ülkede polislere verilen fonların kesilmesi yönündeki çağrılara karşı olduğunu belirten Trump, “Gerçekten şefkatli ama güçlü, güvenli polis gücü görmek istiyorum. Asla yanlış yaptıklarını görmek istemiyorum. Polisin, şüphelilerin boyunlarına baskı uygulayarak gözaltına almanın, çok masum olduğunu düşünüyorum. Çok mükemmel bir şey. Bir kişiye karşı, bir kişi müdahalede bulunuyorsa bu mantıklı, ama 2 polis tek bir zanlıyı bu şekilde gözaltına alıyorsa şekil değişiyor. Genel olarak konuşursak, buna son verilmeli. Ama polis bazen zor bir kişiyle uğraşıyorsa, bazen buna da ihtiyaç olabiliyor” diye konuştu.

”BEN SİYAHLAR İÇİN, GELMİŞ GEÇMİŞ TÜM BAŞKANLARDAN DAHA ÇOK İŞLER YAPTIM”

“Ülkede siyahların şartlarının düzeltilmesi için birçok adım attım” diyen Trump, ”Ben siyahlar için, gelmiş geçmiş tüm başkanlardan daha çok işler yaptım. Abraham Lincoln’a gelince, o iyi şeyler yaptı ama yaptıkları her zaman tartışmaya açık” ifadelerini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in önceki gün Washington’daki protestolar sırasında Başkan Trump’ın arkasında yürüme ve fotoğraf karesine girmesinin yanlış olduğuna dair yaptığı açıklamasına yönelik Trump, "Yapılan bu açıklamanın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. ABD ordusu ile iyi bir ilişkim var. Ordumuzu yeniden yapılandırdım. Kimsenin yapmadığını yapıp, 2.5 trilyon dolar harcadım” diye konuştu.

Bugün 09:20 TSİ İHA - Dünya

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