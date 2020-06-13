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Ankara'da iyilik bulaştı! 28 milyon TL yardım sağlandı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, “iyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” sloganıyla başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası büyük ilgi gördü.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, “iyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” sloganıyla başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası büyük ilgi gördü. ASKİ’ye su borcu olan vatandaşların tüm borçları ödenirken, Başkan Yavaş’ın toplumsal dayanışma çağrısına kulak veren hayırseverler, “Su Ver”, “Bilet Ver”, “El Ver” ve “İftar Ver” kampanyalarına toplamda 28 milyon 399 bin 523 TL destek sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası çığ gibi büyüyerek ülke sınırlarını aştı.

Başkan Yavaş’ın toplumsal dayanışma çağrısıyla koronavirüs salgını sürecinde işini kaybedenler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına hayırseverler yetişti. “Su Ver”, “Bilet Ver” ve “El Ver”, “İftar Ver” kampanyaları ile binlerce vatandaşa toplamda 28 milyon 399 bin 523 TL yardım sağlandı.

İCRA BORCU OLAN SU FATURALARININ TAMAMI DA ÖDENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesinin www.ankaratekyurek.com internet adresinde verileri günlük olarak yayınlanan kampanyalara destek veren hayırsever vatandaşlar, icra borcu olanların su faturalarının tamamını ödedi.

Önce sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile borçlarından dolayı suları kapalıyken salgın nedeniyle geçici olarak suları açılan aileler başta olmak üzere 72 bin 604 abonenin toplam 147 bin 322 adet su faturasının tamamı ödendi. Son olarak abonesine ulaşılamayan ve borçlarının ödenmemesinden dolayı icra dosyaları oluşan 4 bin 602 aboneye ait 23 bin 672 adet su faturası hayırsever vatandaşlar tarafından kapatıldı. Hayırsever vatandaşlar toplamda 7 milyon 780 bin 283 TL’lik su borcunu ödeyerek, ASKİ’nin hesaplarına yatırdı.

“İFTAR VER” VE “BİLET VER” KAMPANYALARI SONA ERDİ                         

Komşusu açken tok yatmayan, toplumsal birlikteliğini yardımlaşma ve dayanışma üzerine inşa eden, zor zamanlarda birbirine destek olmak için aracı olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftarlık sıcak yemek göndererek, örnek bir kampanyaya daha imza attı.

Ankara’yı aşarak Türkiye çapında iyilik salgınına dönüşen “İftar Ver” kampanyasıyla Ramazan ayında 73 bin 864 hayırsever vatandaş tarafından 500 bin 102 iftar paketi satın alınarak, 7 milyon 501 bin 530 TL’lik destek sağlanmış oldu.

Büyükşehir Belediyesinin “Bilet Ver” uygulaması da yoğun ilgi gördü ve kısa sürede sona erdi. Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ya da yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların 12 bin 775 ANKARAKART'ına hayırseverler tarafından toplamda 731 bin 510 TL yükleme yapılarak ulaşım ihtiyaçları karşılandı.
 
İYİLİK BULAŞTI

Başkan Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden hayırsever vatandaşlara gösterdikleri ilgi için teşekkür ederken, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesinin “El Ver” kampanyası ise devam ediyor.

Başkent’te başlayan iyilik dalga dalga yayılırken, koranavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda kalarak Ankara Büyükşehir Belediyesine nakit yardımı için başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşların IBAN adreslerine hayırseverler tarafından toplamda 12 milyon 386 bin 200 TL nakit yardımında bulunuldu.
 
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