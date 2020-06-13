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Keçiören Belediyesi'nden sel mağdurlarına büyük destek

Keçiören Belediyesi, Ankara ve Keçiören’i etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış sonrası zarar gören ev, bodrum katı, iş yerleri, kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik çalışması yürüttü.

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi, Ankara ve Keçiören’i etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış sonrası zarar gören ev, bodrum katı, iş yerleri, kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik çalışması yürüttü. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Doğanın dengesi bozuldukça mevsimlerde yaşanan değişiklikler beraberinde sağanak yağış, sel ve taşkın gibi olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Bizler doğamıza, şehrimize ve canlılarımıza sahip çıkarak bu dengeyi korumakla yükümlüyüz. Rabbim ülkemizi, devletimizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” dedi.

130 EV VE İŞ YERİ TEMİZLENDİ

Ankara ve Keçiören’de medyana gelen şiddetli yağış sonrası zarar gören vatandaşlara yardım eli uzatan Keçiören Belediyesi bu kapsamda; 34 ev, 29 işyeri, 46 kapalı otopark ve garaj, 21 sosyal tesis ile kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik çalışması yürüttü.  Yaşanan sel ve taşkın sonrası özellikle alt katlarda ikamet eden vatandaşların evleri ve eşyaları temizlenerek toplamda 130 noktada mağduriyet giderildi.

Başkan Altınok, sağanak yağışın sona ermesiyle birlikte Keçiören Belediyesi temizlik ekibinin tam kadro görev yaptığını, aynı zamanda ilçedeki 180 cadde ve sokakta yağmur birikintilerinin de temizlendiğini söyledi.

TEMİZLİK DESTEĞİNİ DEVAM EDECEK

Selden zarar gören tüm ev ve işyerlerine temizlik desteğini sürdüreceklerini de belirten Altınok, “Vatandaşımızı hiçbir zaman mağdur etmedik. Her bir insanımızın elinden tutacak hizmet aşkına ve gönül derinliğine sahibiz. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar” diye konuştu.
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Bugün 10:21 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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