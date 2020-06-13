Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:46 TSİ- Spor

Beşiktaş, Şeref Bey’i andı

Beşiktaş, kulübün futbol şubesinin kurucusu olan Ahmet Şerafettin Bey’i vefatının 87. yılında unutmadı.
mask

Beşiktaş Kulübü’nün futbol şubesinin kurucusu olan Ahmet Şerafettin Bey’in vefatının 87. yılı sebebiyle siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden anma açıklaması yayımladı. Kulübün sitesinden yapılan anma açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Şubemizin Kurucusu Ahmet Şerafettin Bey’i Saygıyla Anıyoruz

Beşiktaşımıza futbolu getiren Ahmet Şerafettin Bey, 1894 yılında Beşiktaş Valide Çeşmesi Dibek Sokak, 14 numaralı evde dünyaya geldi.

Futbol Şubemizin kurucusu ve ilk santrforuydu Ahmet Şerafettin Bey. Bu özelliklerinin yanı sıra Türkiye’nin ilk uluslararası hakemi olmayı da başaran Şeref Bey, Beşiktaşımıza daha sonra kendi adının verileceği Şeref Bey Stadı’nı kazandıran kişiydi.

Çırağan Sarayı’nın yanmadan önce bahçe olarak kullanılan alanını, futbol sahası ve stat yapılmak üzere hazineden, 100 yıllığına Kulübümüz adına kiralanmasını sağlamıştı.

Hüsnü Savman, Şeref Görkey, Hakkı Yeten, İmam Hayati, Eşref Bilgiç ve Mehmet Ali Tanman gibi muhteşem yetenekleri Siyah-Beyazlı renklere katarak Kara Kartal’ın en yükseğe uçmasına ön ayak olmuştu. Ancak yakalandığı korkunç hastalık onu aramızdan aldı. Şeref Bey, 13 Haziran 1933 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Futbol Şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey’i saygıyla ve minnetle anıyoruz."

(İHA)

Bugün 10:46 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Cem Yılmaz’dan Beşiktaş kampanyasına destek mask
Cem Yılmaz’dan Beşiktaş kampanyasına destek
Bakan Kasapoğlu’ndan Süper Lig için “Mekanın sahibi geri geliyor” paylaşımı mask
Bakan Kasapoğlu’ndan Süper Lig için “Mekanın sahibi geri geliyor” paylaşımı
"Hedef yaşam boyu spor yapan Türkiye" mask
"Hedef yaşam boyu spor yapan Türkiye"
Marca’dan Kevin Prince Boateng paylaşımı! mask
Marca’dan Kevin Prince Boateng paylaşımı!
Başakşehir’de korona virüs testleri negatif çıktı mask
Başakşehir’de korona virüs testleri negatif çıktı
“Dopingle mücadelede ‘temiz spor’ felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz” mask
“Dopingle mücadelede ‘temiz spor’ felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz”
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var? mask
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an... mask
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an...
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor mask
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor... mask
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor...
Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildi mask
Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildi

GALERİ

Bu mahallede erkeklerin ismi "Yahya" - İşte Sebebi mask
Bu mahallede erkeklerin ismi "Yahya" - İşte Sebebi
Yüzlerce otobüs Kazlıçeşme’ye taşındı - Video Haber mask
Yüzlerce otobüs Kazlıçeşme’ye taşındı - Video Haber
Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu - Video Haber mask
Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu - Video Haber
Meksika’da genç futbolcu son gölünü tabutu ile attı mask
Meksika’da genç futbolcu son gölünü tabutu ile attı
TEM’de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi - Video Haber mask
TEM’de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi - Video Haber
Türkiye'de Bu Günün Özeti - 12 Haziran 2020 mask
Türkiye'de Bu Günün Özeti - 12 Haziran 2020
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL