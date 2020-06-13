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Ankara esnafına büyük destek! Yeniden açılan işletmelerden Mansur Yavaş'a teşekkür!

Ankara’nın 25 ilçesinde maske, dezenfektan ve kolonya dağıtan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapılarını yeniden hizmete açan kafe, restoran ve lokantalara bu desteğini sürdürüyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan kafe, restoran ve lokanta sahiplerine maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımına devam ediyor.

Koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart’tan bugüne kadar halk sağlığı için 7/24 yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde de aldığı tedbirlere kontrollü olarak devam ediyor.

Ankara’nın 25 ilçesinde maske, dezenfektan ve kolonya dağıtan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapılarını yeniden hizmete açan kafe, restoran ve lokantalara bu desteğini sürdürüyor.

HİJYEN PAKETLERİ DAĞITILIYOR

Kent genelinde iş yerlerini açan esnafa içerisinde maske, dezenfektan ve kolonyadan oluşan hijyen paketleri dağıtılıyor. Gölbaşı Mogan Gölü’ndeki işletmeleri ziyaret ederek hijyen paketleri dağıtan Ankara Zabıtası, işletme sahiplerine uyulması gereken hijyen önlemlerini hatırlatarak, hem esnafa hem de vatandaşlara sosyal mesafe kuralını sağlamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

GÖLBAŞI ESNAFINDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Normalleşme sürecinin başlamasına rağmen salgının devam ettiğini ve kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, esnafa yönelik desteklerinin devam edeceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak mart ayından bu yana ciddi bir salgınla mücadele süreci yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz normalleşme sürecine katkıda bulunmak için Gölbaşı’na geldik. Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile esnafımızı başkanımızın huzur ve bereket dilek ve selamlarıyla ziyaret ediyoruz. Halkımızdan normalleşmeyi tümüyle normale dönme olarak algılamayıp genelgelere uymaları ve esnafı bu konuda sıkıntıya düşürmemelerini istiyoruz. Aynı duyarlılığı esnafımızdan da talep ediyoruz.”

Pandemi sürecinde kendilerine maske ve dezenfektan dağıtan Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut, “Gölbaşı esnafı olarak bu süreçte önlemlerimizi aldık. Yeni normalleşme sürecinde de esnafımızın bize ilettiği sorun ve talepleri Büyükşehir’e iletmiştik. Desteklerini esirgemeyen ve yanımızda olduğunu hissettiren Mansur Başkanımıza ve yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz” derken, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Türkel ise “Zor günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Mansur Yavaş, maddi ve manevi yanımızda durarak ve güzel bir duruş sergileyerek bizleri mutlu etti. Yapılan tüm hizmetleri görebiliyor ve hissedebiliyoruz” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin maske ve dezenfeksiyon hizmeti nedeniyle rahat bir nefes aldıklarını belirten işletme sahipleri de düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Abdülkadir Şener: “Pandemi sürecinde bizlerin yanında olan; maske, dezenfektan ve kolonya dağıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç’a teşekkür ediyorum.”

-Mehmet Doğan: “Bize bu süreçte maske, dezenfektan ve kolonya dağıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Çağrı Cihan: “Büyük bir sıkıntılar çektik. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”
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