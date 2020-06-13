Bakanı Soylu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Aynel Arap’tan (Kobani) 10 kilogram patlayıcı madde geçirmeye çalışan teröristin yakalandığı anı paylaştı. Bakan Soylu, paylaşımına, “Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..Yine dikkat, yine takip Teşekkürler Türk Polisi” notunu düştü.
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Üzerinde patlayıcıyla yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Aynel Arap’tan (Kobani) 10 kilogram patlayıcı madde geçirmeye çalışan teröristin yakalandığı ana ilişkin fotoğraf paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz