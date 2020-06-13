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Bugün 12:18 TSİ- Asayiş

6 terörist gözaltına alındı

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı."
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(İHA)

Bugün 12:18 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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