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Beşiktaş’ın kampanyasına büyük katılım

Beşiktaş Kulübü’nün dün başlattığı ‘Bırakmam seni’ yardım kampanyası büyük ilgi gördü. Siyah-beyazlı kulübe 24 saat içinde 3 milyon TL’nin üzerinde yardım yapıldı.
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Beşiktaş Kulübü’nün dün başlattığı yardım kampanyası büyük ilgi gördü. Yalnızca Beşiktaş taraftarları değil, tüm spor kamuoyu, siyah-beyazlı kulübün kampanyasına destek verdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin dün gerçekleşen basın toplantısında startını verdiği ve ilk SMS’i atmasıyla başlayan kampanyaya, SMS, havale/EFT ve posta çeki kanallarıyla 24 saatte 135 binden fazla destek geldi. SMS desteğinin 20 TL olduğu kampanyada, birçok kişi de kulübün hesaplarına daha fazla meblağ yatırarak kampanyaya katılım sağladı. Beşiktaş’ın ‘Bırakmam seni’ kampanyasına 24 saatte 3 milyon TL’nin üzerinde destek geldi.

Kampanya 1 yıl sürecek

Tüm operatörlerden SMS yoluyla katılım sağlanan kampanyaya, kulübün belirttiği banka hesap numaralarından da destek verilebiliyor. Bunun dışında PTT şubelerinden gönderilen posta çekleri de kulübün kampanyasına katkı sağlıyor. 1 yıl sürecek olan kampanyayla birlikte önemli bir gelir elde edecek olan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde televizyon kanallarında, daha önce formasını giyen efsane isimlerin ve Beşiktaşlı sanatçıların katılımıyla organizasyon düzenlemeyi planlıyor.

(Bozhan Memiş/İHA)

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