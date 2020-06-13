Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:51 TSİ- Siyaset

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun belediyelere ilişkin iddialarına yönelik, “Bahse konu iddialara ilişkin olarak İçİşleri Bakanınımız Süleyman Soylu’nu onayı ile 14 Nisan 2020 tarihinde yani 2 ay önce soruşturma açılmıştır. Mülkiye Müfettişi soruşturmasını hala sürdürmektedir. Belediyeler ile ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır” dedi.
mask

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun belediyelere ilişkin iddialarına yönelik, “Bahse konu iddialara ilişkin olarak İçİşleri Bakanınımız Süleyman Soylu’nu onayı ile 14 Nisan 2020 tarihinde yani 2 ay önce soruşturma açılmıştır. Mülkiye Müfettişi soruşturmasını hala sürdürmektedir. Belediyeler ile ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır” dedi.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı,CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bursa Büyükşehir Belediyesine ilişkin iddialarına yazılı açıklama ile yanıt verdi.

YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Bugün bir köşeyazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuyu gündeme getirdiği aktarılarak, CHP’li Belediyelere sürekli müfettiş gönderilmesine rağmen bazı iddialar ile ilgili olarak Ak Partili Bursa Büyükşehir Belediyesine soruşturma açılıp açılmayacağını merak edildiği ifade edilmektedir. Bahse konu iddialara ilişkin olarak İçİşleri Bakanınımız Süleyman Soylu’nu onayı ile 14 Nisan 2020 tarihinde yani 2 ay önce soruşturma açılmıştır. Mülkiye Müfettişi soruşturmasını hala sürdürmektedir. Belediyeler ile ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır."

(Neşra Durmaz/İHA)

Bugün 14:51 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bakan Karaismailoğlu: ‘Dış hat uçuşlarını açacağız’ mask
Bakan Karaismailoğlu: ‘Dış hat uçuşlarını açacağız’
Dışişleri’nden İngiltere’ye ‘askeri üs’ tepkisi mask
Dışişleri’nden İngiltere’ye ‘askeri üs’ tepkisi
ABD Büyükelçiliği’nden Metin Topuz açıklaması mask
ABD Büyükelçiliği’nden Metin Topuz açıklaması
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kaboğlu’nun Ayasofya açıklamasına tepki mask
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kaboğlu’nun Ayasofya açıklamasına tepki
CHP, İnfaz Kanunu’nun iptali talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu mask
CHP, İnfaz Kanunu’nun iptali talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu
Bakan Çavuşoğlu, "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir" mask
Bakan Çavuşoğlu, "Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var? mask
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an... mask
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an...
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor mask
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor... mask
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor...
Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildi mask
Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildi

GALERİ

Belgrad Ormanı’nda ‘normalleşme’ yoğunluğu - Video Haber mask
Belgrad Ormanı’nda ‘normalleşme’ yoğunluğu - Video Haber
Piknikçilere “ayı” sürprizi - Video Haber mask
Piknikçilere “ayı” sürprizi - Video Haber
Orman yangınlarına yeni önlem “Doğa Devriyesi” - Video Haber mask
Orman yangınlarına yeni önlem “Doğa Devriyesi” - Video Haber
Çin’de sel felaketi: 5 ölü, 8 kayıp - Video Haber mask
Çin’de sel felaketi: 5 ölü, 8 kayıp - Video Haber
Herkes deli sanıyor ama o mahallenin trafik akışını sağlıyor mask
Herkes deli sanıyor ama o mahallenin trafik akışını sağlıyor
Böyle hırsızlık görülmedi, tarladan söküp çaldılar - Video Haber mask
Böyle hırsızlık görülmedi, tarladan söküp çaldılar - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL