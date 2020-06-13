Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 19:06 TSİ- Asayiş G: Bugün 19:07 TSİ

O ismin villası kuşa döndü! Havuzu da yıkıldı...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar’ın villasının yıkımları devam ediyor. Dündar’ın malikanesinin havuzunun yıkılıp üzerinin kapatıldığı, pergolalarının ve orman arazisini işgal ettiği duvarlar ve çardak yıkıldı. Dündar’ın evinin yıkımını 10 gün daha devam edeceği öğrenildi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kaçak kısımların tahliyesi için gönderilen ihbarnamenin ardından Dündar’ın evinde yıkım başlamıştı. Milyon dolarlık villanın bahçe kısmının bir bölümünün orman bir bölümünün ise hazine arazisi olduğu tespit edilmişti. 9 gündür yıkım ekibi tarafından öce evinin ön kısmında bulunan pergolalar yıkıldı. Ardından bahçedeki çardağı yıkan ekipleri. Son olarak havuz yıkıp üzerini toprakla kapattı. Orman alanına duvar çekerek kendi evinin arazinin kattığı bölümdeki duvarlarda yıkıldı.

ÇARDAK KEYFİ, HAVUZ KEYFİ SONA ERDİ

Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak’ta bulunan Can ve Dilek Dündar’ın villasının yıkımı devam ederken Dündar ailesinin keyif yaptığı çardak ve havuzun yerle bir olduğu havadan görüntülendi. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü’nce 1184 ada ve 4’üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın kullanım alanın olarak 27 metrekaresi orman arazisi yeniden Orman İşletme tarafından alındı. Bahçe duvarları yıkılarak orman arazisi olan kısma Muğla Orman işletme Müdürlüğüne verildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal edilen bölümün yeniden ağaçlandırılacağı öğrenildi. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ölçüm yaparak araziyi eski haline getirilmesini beklediği öğrenildi.

YIKIM 1 HAFTA DAHA SÜRECEK

Öte yandan Çevre İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Gazeteci Yılmaz Özdil’in evinin de 15 gündür süren yıkımın devam ettiği yaklaşık 1 hafta daha yıkımın süreceği öğrenildi. Bodrum Belediyesinde edinilen bilgiye göre ise 9 gündür devam eden Can Dündar’ın evinin yıkımının tamamlanmasının da yaklaşık 10 gün süreceği öğrenildi.

Bugün 19:06 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Faili Meçhul cinayeti "tesbih" aydınlattı mask
Faili Meçhul cinayeti "tesbih" aydınlattı
Ankara'daki "Dil Operasyonu"nda 21 hırsızlık zanlısı yakalandı - Ankara mask
Ankara'daki "Dil Operasyonu"nda 21 hırsızlık zanlısı yakalandı - Ankara
Feci kaza! Yoldan çıktı menfeze çarptı: 2 ölü, 2 yaralı mask
Feci kaza! Yoldan çıktı menfeze çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Aile katlimaı! Eşini ve iki çocuğunu vurduktan sonra intihar etti mask
Aile katlimaı! Eşini ve iki çocuğunu vurduktan sonra intihar etti
Hastaneden çıktı önüne gelene ateş etti! Önce annesini Sonra polis ve bekçileri vurdu mask
Hastaneden çıktı önüne gelene ateş etti! Önce annesini Sonra polis ve bekçileri vurdu
Polis ve itfaiye evde rahatsızlanan yaşlı adam için alarma geçti mask
Polis ve itfaiye evde rahatsızlanan yaşlı adam için alarma geçti
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var? mask
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an... mask
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an...
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor mask
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor... mask
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor...
Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildi mask
Yapışık ikizler Yiğit ve Derman Ankara Şehir Hastanesine yerleştirildi

GALERİ

Başkentte sağanak hayatı zorladı - Ankara'da yollar göle döndü! mask
Başkentte sağanak hayatı zorladı - Ankara'da yollar göle döndü!
Gelin ve damadın tercihi lüks araç yerin atlar oldu - Video Haber mask
Gelin ve damadın tercihi lüks araç yerin atlar oldu - Video Haber
Vatandaşlar Menekşe plajına akın etti - Video Haber mask
Vatandaşlar Menekşe plajına akın etti - Video Haber
Belgrad Ormanı’nda ‘normalleşme’ yoğunluğu - Video Haber mask
Belgrad Ormanı’nda ‘normalleşme’ yoğunluğu - Video Haber
Piknikçilere “ayı” sürprizi - Video Haber mask
Piknikçilere “ayı” sürprizi - Video Haber
Orman yangınlarına yeni önlem “Doğa Devriyesi” - Video Haber mask
Orman yangınlarına yeni önlem “Doğa Devriyesi” - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL