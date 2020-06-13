Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma korona virüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanırken, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu çevresi de boş kaldı. Müsabakayı takip eden basın mensupları, yöneticiler ve görevlilere ateş ölçümü yapıldıktan sonra stadyuma girişi sağlandı. Mücadeleyi takip eden basın mensupları da sosyal mesafeye uygun olarak yerlerinde oturdu.
Bugün 19:16 TSİ- Spor
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ve çevresi sessiz kaldı
Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanaspor maçı öncesinde stat ve çevresi boş kaldı.
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz