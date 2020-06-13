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Bugün 19:16 TSİ- Spor

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ve çevresi sessiz kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanaspor maçı öncesinde stat ve çevresi boş kaldı.
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Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma korona virüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanırken, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu çevresi de boş kaldı. Müsabakayı takip eden basın mensupları, yöneticiler ve görevlilere ateş ölçümü yapıldıktan sonra stadyuma girişi sağlandı. Mücadeleyi takip eden basın mensupları da sosyal mesafeye uygun olarak yerlerinde oturdu.

(İHA)

Bugün 19:16 TSİ İHA İstanbul- Spor

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