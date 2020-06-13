Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Bugün 19:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 19:28 TSİ
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz