Dortmund zirve yarışına devam dedi!

Almanya Bundesliga’da 31. hafta maçlarının gündüz seansında 5 mücadeleye yapıldı. Liderlik yarışında bulunan Borussia Dortmund, konuk olduğu Fortuna Düsseldorf’u 1-0’lık skorla geçerken zirve yarışından kopmadı ve puanı 66’ya çıkardı. Ligde 17. sırada bulunan ve düşme hattında yer alan Werder Bremen ise Paderborn deplasmanında üç puanı 5-1’lik skorla aldı.
Bundesliga’da günün maçları ve alınan skorlar şu şekilde:
Paderborn - Werder Bremen: 1-5
Herta Berlin - Eintracht Frankfurt: 1-4
Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund: 0-1
Wolsburg - Freiburg: 2-2
Köln - Union Berlin: 1-2
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz