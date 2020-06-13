Tribünlerde 5 bin siyah-beyazlı taraftar!

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçında tribünleri karton taraftarlarla doldurdu. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz haftalarda duyurduğu ve 129 TL olarak belirlenen kampanyaya 5 bin kadar taraftar katıldı ve fotoğraflarını göndererek tribündeki yerini aldı. Taraftarların fotoğraflarının bulunduğu kartonlar kale arkasında alt kat tribünlerinde yer alırken, kalan tribünler ise pankartlarla dolduruldu.

(İHA)