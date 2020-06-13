Vodafone Park’ta termal kameralı önlemler!

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması öncesinde yoğun sağlık önlemleri alındı. Maçta görevli olan personellerin yanı sıra basın mensuplarının da stada girdiği kapıya termal ateş ölçer yerleştirildi. Termal ateş ölçerde yapılan kontrollerin ardından girişlerde ayrıca görevliler, içeri girenlerin ateşlerini ayrıca ölçtü.
Öte yandan karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği tarafından 170 polis memuru mücadelede görevlendirildi. Emniyet güçleri stat dışında görevlerini yaparken, 50 özel güvenlik görevlisi de stadyum içi ve çevresinde yerini aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz