Burak Yılmaz tribünde maçı izledi

Beşiktaş’ın iç sahada Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti. Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünde yer alan Burak Yılmaz’ın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturması ve maske takması da dikkatlerden kaçmadı.
Burak Yılmaz özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman sesi sahadan da duyuldu.
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