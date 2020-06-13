Az kaldı! Netanyahu’nun 3 korumasının korona virüs testi pozitif çıktı

Korona virüs salgını İsrail’de etkisini arttırmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada 3 korumanın Başbakanın evinin dışında güvenliği sağladığı aktarıldı.
Başbakanın korumalar ile teması olmadığı ifade edilirken, Netanyahu’nun şimdilik karantinaya alınmasını gerektiren bir durumun olmadığı açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz