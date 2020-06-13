Sergen Yalçın’la ikinci mağlubiyet

Korona virüs sonrası tekrar başlayan Süper Lig’de ilk maçını Antalyaspor’a karşı oynayan ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci mağlubiyetini aldı.
Bu sezon 20. haftada göreve gelen Sergen Yalçın yönetiminde 8. maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep galibiyetlerinin ardından Başakşehir deplasmanında kaybeden siyah-beyazlılar, Trabzonspor beraberliğinin ardından önce Alanyaspor’u ardından da Ankaragücü’nü yenmişti.
Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci yenilgisini Antalyaspor karşısında aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz