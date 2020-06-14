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Bugün 09:05 TSİ- Spor

İtalya Kupası’nda finalin adı: Napoli - Juventus

İtalya Kupası yarı finalinde Inter ile 1-1 berabere alan Napoli, ilk maçı 1-0 kazandığı için adını finale yazdırdı ve Juventus’un rakibi oldu.
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İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Napoli, Inter’i konuk etti. Maça çok hızlı başlayan Inter, 2. dakikada Eriksen’in golüyle 1-0 öne geçti. Napoli bu gole 41. dakikada Mertens ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla ilk maçı 1-0 kazanan Napoli adını finale yazdırdı. İtalya Kupası final maçı 17 Haziran Çarşamba günü Napoli ile Juventus arasında oynanacak.

Öte yandan Napoli’de forma giyen Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Eljif Elmas 65 dakika sahada kaldı. Ardından yerini Fabian Ruiz’e bıraktı.

(İHA)

Bugün 09:05 TSİ İHA İstanbul- Spor

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