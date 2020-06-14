Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimlerinin önlendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bugün 11:39 TSİ- Asayiş
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz