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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimlerinin önlendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

(İHA)

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