Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:39 TSİ- Belediyeler G: Bugün 23:04 TSİ

Keçiören Belediyesi 5-9 Yaş Grubuna 12 Mini Bot Hediyesi

Keçiören Belediyesi 0-20 yaş grubu çocuklara ve gençlere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte onlara yönelik çeşitli hizmetler sunmaya başladı.
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

EVLERİNDE SIKILAN ÇOCUKLARA BAŞKAN ALTINOKTAN MİNİ BOT HEDİYESİ

BAŞKAN ALTINOK: ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ İLÇEMİZDE KEYİFLİ VAKİT GEÇİREBİLİYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok koronavirüs Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde evlerinden çıkamayan ve bu nedenle sıkılan çocuklara ücretsiz mini bot keyfi sunduklarını belirtti. Altınok Çocukken biz Keçiörende gezecek yer olmadığından Kuğulu Parka veya Gençlik Parkına gezmeye giderdik. Ama gün geldi Keçiörene hizmetkâr olduk ortaya koyduğumuz sosyal alanlarla artık çocuklarımız ve gençlerimiz ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebiliyorlar dedi.

5-9 YAŞ GRUBU İÇİN 12 MİNİ BOT

Keçiören Belediyesi 0-20 yaş grubu çocuklara ve gençlere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte onlara yönelik çeşitli hizmetler sunmaya başladı.

Bu kapsamda 5-9 yaş grubu çocuklar için Gümüşdere Ihlamur Vadisine konumlandırılan şişme havuz miniklerin eğlence merkezi haline geldi. 120 metrekarelik alana kurulan şişme havuzdaki 12 adet mini bota sırayla binen ve bottaki pedalları elleriyle çevirerek suyun üzerinde hareket kazanan çocukların mutlulukları ise gözlerine yansıdı.

ÇOCUKLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ

Ihlamur Vadisindeki şişme havuzun hizmete başlamasıyla birlikte çocukların havuzdaki eğlenceli anlarına tanıklık eden ve onlarla sıcak bir sohbet gerçekleştiren Başkan Turgut Altınok Devletlerin ve milletlerin en büyük zenginliği çocukları ve gençleridir. Sizleri ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar parlak olur. Sizler dünyanın en saf en temiz melek ve çiçeklerisiniz. Dünyadaki bütün çiçekleri toplasanız sizin kadar güzel saf temiz olamaz. Sizin kadar da güzel kokamaz. Siz solmayan çiçeklerimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz diye konuştu.

Bugün 12:39 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya Halk Kart Başvurularına Yoğun İlgi! İşte Başvuru Şartları - Ankara mask
Çankaya Halk Kart Başvurularına Yoğun İlgi! İşte Başvuru Şartları - Ankara
Yenimahalleden Sel Mağdurlarına Yardım Eli! Su Baskınına Anında Müdahale - Ankara mask
Yenimahalleden Sel Mağdurlarına Yardım Eli! Su Baskınına Anında Müdahale - Ankara
Keçiören Belediyesi 5-9 Yaş Grubuna 12 Mini Bot Hediyesi - Ankara mask
Keçiören Belediyesi 5-9 Yaş Grubuna 12 Mini Bot Hediyesi - Ankara
Başkanlık koltuğundaki 1 yılını anlattı! ''Kısa sürede büyük mesafeler kat ettik'' dedi mask
Başkanlık koltuğundaki 1 yılını anlattı! ''Kısa sürede büyük mesafeler kat ettik'' dedi
Çankaya'daki renk cümbüşü tüm Ankaralılar'ı bekliyor! mask
Çankaya'daki renk cümbüşü tüm Ankaralılar'ı bekliyor!
Pandemi sonrasına bomba gibi hazırlanıyor! Türkiye'nin en büyüklerinden biri... mask
Pandemi sonrasına bomba gibi hazırlanıyor! Türkiye'nin en büyüklerinden biri...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor mask
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar mask
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu? mask
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu?
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an... mask
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an...
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor... mask
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor...
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor mask
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor

GALERİ

Türkiye'de Günün Manşetleri Bugünün Önemli Haberleri - Video Haber mask
Türkiye'de Günün Manşetleri Bugünün Önemli Haberleri - Video Haber
Son Dakika: Bir deprem haberide Erzurum’dan geldi - Video Haber mask
Son Dakika: Bir deprem haberide Erzurum’dan geldi - Video Haber
Virüs nedeniyle bu yıl hac iptal edilebilir - Video Haber mask
Virüs nedeniyle bu yıl hac iptal edilebilir - Video Haber
Kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor - Video Haber mask
Kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor - Video Haber
Kesmeye kıyamadıkları ağacı binanın içinden geçirdiler - Video Haber mask
Kesmeye kıyamadıkları ağacı binanın içinden geçirdiler - Video Haber
Bakan Selçuk Cevapladı! İş dünyası ve Çalışanların en çok merak ettiği konular - Ankara mask
Bakan Selçuk Cevapladı! İş dünyası ve Çalışanların en çok merak ettiği konular - Ankara
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL