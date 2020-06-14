Yenimahalleden Sel Mağdurlarına Yardım Eli! Su Baskınına Anında Müdahale

YENIMAHALLEDEN SU BASKININA ANINDA MÜDAHALE. YENIMAHALLEDEN SEL MAĞDURLARINA YARDIM ELI

Yenimahalle Belediyesi ekipleri 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle evleri sular altında kalan ailelere yardım elini uzattı.

Başkent genelinde yağışların başlamasıyla birlikte meydana gelen su baskınlarına ilçe sakinlerinin ihbarı üzerine anında müdahale ederek sel sularının tahliyesini yapan belediye ekipleri eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşların evlerini boşaltarak alan temizliği işlemini gerçekleştiriyor.

50 PERSONEL ILE 65 AYRI NOKTADA SELLE MÜCADELE

50ye yakın personelle gece geç saatlerden başlayarak Batıkent Demetevler Yenimahalle merkez Gazi Mahallesi Şentepe Bölgesi ve Varlık Mahallesi başta olmak üzere 65 ayrı noktada vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla çalışma yürüten Yenimahalle Belediyesi sel sularının tahliyesinin yanında yıkılan duvar ve oluşan atıkların kaldırılması işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

YAŞAR MAĞDUR AILELERIN YANINDAYIZ

Perşembe gününden başlayan yağışların aralıksız sürdüğünü ve bu süreçte belediye ekiplerinin mağdur olan vatandaşlar için gece gündüz çalıştığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Aşırı yağışlar nedeniyle birçok ailenin evleri ve eşyaları kullanılamaz hale geldi. Tespit ettiğimiz bazı binaların bahçe duvarları sel sularından kaynaklı yıkıldı.

Vatandaşın bildirdiği ve ekiplerimizin tespit ettiği bölgelerde mağduriyet yaşayan sakinlere ekiplerimizi seferber ederek destek oluyoruz. İlçe sakinlerinin zararlarını en aza indirmek amacıyla gece gündüz mücadele ediyoruz. İlk aşamada sel sularının tahliyesini gerçekleştiren personelimiz sular çekildikten sonra da temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor şeklinde konuştu.