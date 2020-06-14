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Ankara Çankaya Halk Kart Başvurularına Yoğun İlgi! İşte Başvuru Şartları

Çankaya Halk Kartın 7. Dönem başvuruları devam ediyor. Başvuruların Çankaya Belediyesine yapıldığı uygulamada sosyal inceleme belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor.

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-ÇANKAYA HALK KARTA BAŞVURULAR SÜRÜYOR

ÇANKAYA BELEDIYESININ DAR GELIRLI VATANDAŞLARA NAKIT DESTEĞI SAĞLADIĞI ÇANKAYA HALK KARTIN 7. DÖNEM BAŞVURULARI SÜRÜYOR. 400 TL NAKDI DESTEK SAĞLAYAN HALK KARTA BAŞVURULAR ZIYA GÖKALP CADDESI NO 11DE ÇANKAYA BELEDIYE BAŞKANLIĞI GIRIŞINDE BULUNAN HALK KART BÜROSUNA 17 TEMMUZA KADAR YAPILABILECEK.

Çankaya Halk Kartın 7. Dönem başvuruları devam ediyor. Başvuruların Çankaya Belediyesine yapıldığı uygulamada sosyal inceleme belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi MERNİS üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi 400 TL nakit destek sağlayan Kartı hane bireylerinden kadına veriyor. Çankaya Halk Karta sahip olanlar diledikleri yerden alış veriş yapma imkanı buluyor.

ÇANKAYADA İKAMET ŞARTI

Sosyal demokrat belediyeciliğin örneklerini hayata geçiren Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar 1.300ye yakın hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankayada ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor. Dayanışma kültürünün bir örneği olan uygulamadan bugün itibariyle 898 hane yararlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin Ankara Çankaya İlçesi sınırlarında ikamet etmesi maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının bulunmaması gerekiyor. Başvuru şartlarına http://www.cankaya.bel.tr/project/11033/Cankaya-Halk-Kart-7-Donem-Basvurulari-Basliyor/ [http://www.cankaya.bel.tr/project/11033/Cankaya-Halk-Kart-7-Donem-Basvurulari-Basliyor/] internet adresinden ulaşılabiliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar Çankaya Belediyesinin Ziya Gökalp Caddesi numara 11de bulunan hizmet binasının girişine kurulan Halk Kart Bürosunda başvuruda bulunabiliyor. Vatandaşlar ayrıca 0312 458 90 62den 3910 - 3911 3912 - 3913 dahili numaraları arayarak bilgi alabiliyor.

ÇANKAYA BELEDIYESININ DAR GELIRLI VATANDAŞLARA NAKIT DESTEĞI SAĞLADIĞI ÇANKAYA HALK KARTIN 7. DÖNEM BAŞVURULARI SÜRÜYOR. 400 TL NAKDI DESTEK SAĞLAYAN HALK KARTA BAŞVURULAR ZIYA GÖKALP CADDESI NO 11DE ÇANKAYA BELEDIYE BAŞKANLIĞI GIRIŞINDE BULUNAN HALK KART BÜROSUNA 17 TEMMUZA KADAR YAPILABILECEK.

Çankaya Halk Kartın 7. Dönem başvuruları devam ediyor. Başvuruların Çankaya Belediyesine yapıldığı uygulamada sosyal inceleme belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi MERNİS üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi 400 TL nakit destek sağlayan Kartı hane bireylerinden kadına veriyor. Çankaya Halk Karta sahip olanlar diledikleri yerden alış veriş yapma imkanı buluyor.

ÇANKAYADA İKAMET ŞARTI

Sosyal demokrat belediyeciliğin örneklerini hayata geçiren Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar 1.300ye yakın hane yararlandı. Ekonomik koşulları değişen ve Çankayada ikameti sona eren Halk Kart sahipleri bu hizmetten yararlanamıyor. Dayanışma kültürünün bir örneği olan uygulamadan bugün itibariyle 898 hane yararlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin Ankara Çankaya İlçesi sınırlarında ikamet etmesi maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının bulunmaması gerekiyor. Başvuru şartlarına http://www.cankaya.bel.tr/project/11033/Cankaya-Halk-Kart-7-Donem-Basvurulari-Basliyor/ [http://www.cankaya.bel.tr/project/11033/Cankaya-Halk-Kart-7-Donem-Basvurulari-Basliyor/] internet adresinden ulaşılabiliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar Çankaya Belediyesinin Ziya Gökalp Caddesi numara 11de bulunan hizmet binasının girişine kurulan Halk Kart Bürosunda başvuruda bulunabiliyor. Vatandaşlar ayrıca 0312 458 90 62den 3910 - 3911 3912 - 3913 dahili numaraları arayarak bilgi alabiliyor.

Bugün 12:47 TSİ Ankara- Belediyeler

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