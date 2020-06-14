MHP'li Mevlüt Karakaya: "Tarım sigortasında teminat kapsamı genişletilmeli" - Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, yurdun büyük bölümünde olağandışı hava şartları nedeniyle tarımda yaşanan zararları ve üreticinin mağduriyetlerini gündeme getirdi.

TARSİM’le ilgili şikâyetler giderilmeli! Tarım sigortasında teminat kapsamı genişletilmeli! Tarımda üretim maliyeti azaltılmalı!

ANKARA – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, “TARSİM’le ilgili şikâyetler giderilmeli, üreticilerimizin istekleri doğrultusunda daha çok risk çeşidi ve teminat kapsamı poliçeye dâhil edilmeli, daha çok poliçe kesilmesi sağlanmalıdır.” dedi.

“ANİ HAVA DEĞİŞİMİ BÜYÜK ZARAR VERDİ”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, geçen Mayıs ayının ortalarından itibaren yaklaşık on gün süreyle yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle tarımsal ürünlerde ciddi zararlar meydana geldiğini ifade etti. Karakaya, 15 Mayıs’ta başlayan 24 Mayıs’a kadar devam eden çöl sıcaklarıyla birlikte esen poyrazın Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay, Antalya gibi illerin yer aldığı Akdeniz’in tamamına yakın bölgede etkili olduğunu bildirdi. Aynı günlerde İç Anadolu, Ege bölgelerinde; Manisa, Konya, Kütahya, Eskişehir, Afyon gibi bazı illerdeki ısı değerinin ise 0’ın altına düştüğüne dikkat çeken Karakaya, ani hava değişiminin tarıma büyük zarar verdiğini kaydetti.

“YA DALINDA KURUDU YA DÖKÜLDÜ”

Karakaya şöyle devam etti:

“Söz konusu günlerde yaşanan olumsuz iklim şartlarında çiçekten yeni kurtulmuş erkenci limon, portakal, mandalina ürünleri ya dalında kurudu ya da yanarak yere döküldü. Kimi yerlerde zeytin ve Antep fıstığı de zarar gördü. Tarla bitkilerinde ise buğday, patates, ayçiçeği, domates, mısır, kabak, salatalık, biber gibi ürünler aynı olumsuz etkiye maruz kaldı. Özellikle narenciye ürünlerinde zararın yüzde 90’ları bulduğu ifade edilmektedir.”

“AFET DİYEBİLECEĞİMİZ BİR SONUCA YOL AÇTI”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya “Türkiye on günlük sürede sıra dışı iklimi yaşarken bunun tarımdaki olumsuz etkisi afet diyebileceğimiz bir sonuca yol açtı. Kökü kuruyan, dalında yanan, yere dökülen her ürün milli servettir; emeğin kaybolması, alın terinin karşılıksız, işçinin işsiz kalması, ihracatın azalması demektir. Aşırı sıcak ve poyrazın tarım poliçelerinde bulunmaması, çiftçilerimiz açısından ciddi sıkıntıya neden olmuştur. Ekerek, dikerek risk alan ve ekmeğini topraktan kazanan çiftçilerimiz, hem ülkemizi doyurmakta hem de ekonomimize destek olmaktadır. Her zaman zor şartlarda üretim yapan çiftçilerimiz daha çok desteği hak etmektedir.”

“TARIMIN STRATEJİK ALAN OLDUĞU DAHA NET ANLAŞILDI”

Mevlüt Karakaya “Sevindirici olan şu ki Devletimiz erken davranmış, zarar tespit çalışmalarını başlatmıştır. Kısa zaman sonra zarar tespit çalışmalarının tamamlanıp mağduriyetlerin giderileceğine inanıyoruz. Küresel düzeyde devam eden virüs salgını sürecinde tarımın stratejik bir alan olduğu yaşanarak daha net anlaşılmıştır. Bu vesileyle ifade etmek gerekirse; TARSİM’le ilgili şikâyetler giderilmeli, üreticilerimizin istekleri doğrultusunda daha çok risk çeşidi ve teminat kapsamı poliçeye dâhil edilmeli, daha çok poliçe kesilmesi sağlanmalıdır. Üretim maliyetlerini azaltmamız, finansal destek politikasını daha etkin hale getirmemiz, Türk çiftçisini rekabet edebilir seviyeye çıkarmamız gerekmektedir.” dedi.