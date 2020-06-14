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Lübnan’da protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma: 89 yaralı

Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde gerçekleştirilen gösterilerde askerlerle protestocular arasında çıkan çatışmada 20’si asker 89 kişi yaralandı.
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Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde halk, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etmek için yeniden sokaklara döküldü. Protestolar sırasında bankalar ateşe verilirken, Trablusşam’ın El Nur Meydanı ve Tabana bölgelerinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Protestocular güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyli atarken, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Lübnan Acil Yardım Kurumu tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde El Nur meydanı ve Tabana bölgelerinde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmada 20’si asker 89 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan Lübnan’da 1 ABD doları bin 500 Lübnan lira’sına denk gelirken, karaborsada ise son günlerde fiyat 6 bin Lübnan Lirası’nın üzerine çıktı. Ülkede işsizlik ile hayat pahalılığı krizi daha da derinleşti.

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