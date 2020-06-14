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Türkiye’nin en yaşlı çınarı! Tam 1100 yaşında

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanları’nda bulunan 1100 yaşındaki çınar ağacı ihtişamıyla göz kamaştırıyor. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Doğaseverleri güzellikler şehri Karacabey’e davet ediyoruz" dedi.
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Türkiye, korona virüs salgını normalleşme sürecine girerken tatilciler de doğal mekanlara akın etmeye başladı. Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Longoz Ormanları tatilcilerin ve doğa severlerin yeni gözdesi oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bölgede incelemelerde bulundu.

Karacabey, Yeniköy-Malkara’da bulunan 23 kilometre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun plajındaki düzenlemeleri yerinde inceleyen Esgin, ardından Longoz Ormanları’ndaki doğal yaşam ve mesire alanını gezdi. Longoz Ormanları’nın Ihlamur Vadisi mevkiinde bulunan 1100 yaşındaki çınar ağacının olduğu bölgede incelemelerde bulunan Esgin şunları söyledi:

"Güzellikler şehri Karacabey, tarihi ve doğal yerleri, Longoz Ormanları, Ihlamur Vadisi, Eskikarağaç Avrupa Leylek Köyü, Yeniköy-Malkara plajı, 1394 yılında yapılan Issız Han Oteli ve daha pek çok keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle sadece Bursa’mızın değil Türkiye’nin en gözde yerleriyle tatilcilerin ve doğa sevenlerin gözdesi oldu. Bayramdere mevkiinde bulunan Longoz Ormanları’nın içinde Ihlamur Vadisi adı verilen bölgede 600 ila 1100 yaşında olduğu tespit edilen çınar ağaçlarımız da bulunuyor. Bölgemizi Türkiye ve Bursa turizmine kazandırmak adına Karacabey Belediyesi doğaya saygılı bir anlayışla yoğun çalışmalar yapıyor. Salgında normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde tatilcilerimizi ve doğa severleri güvenli ve güzel şehir Bursa’mıza, Karacabey’e bekliyoruz."

GÜZELLİKLER ŞEHRİ KARACABEY

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da bölgedeki turizm potansiyelinin artırılması için yoğun çalıştıklarını ifade etti. Özkan, "Güzellikler şehri Karacabey’imizin, Bayramdere mevkii, Dereçınar alanı, Ihlamur Vadisi’nde asırlık çınarlarımız bulunuyor. Bursa Teknik Üniversitesi’ne yaptığımız tespitler neticesinde en yaşlısı 1100 olmak üzere 850 yaşında çınarlar tespit ettik. Bu bölgeyi doğal ortamını muhafaza ederek mesire alanı olarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Bugün 15:08 TSİ İHA Bursa- Çevre

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