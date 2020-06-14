Deniz Kuvvetleri Komutanlığı "Harekata Hazırlık Eğitimleri"ni tamamladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Temel Deniz Harekat nevileri ve Amfibi Harekat eğitimlerine; 32 adet savaş gemisi, İnsansız Hava Aracı (İHA), deniz karakol uçakları ve helikopterler katıldı. Eğitimlerde, suüstü gemileri ve denizaltılar tarafından da fiili silah ve torpido atışları yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından eğitimlere ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir" denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz