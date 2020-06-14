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İzmir’deki FETÖ operasyonlarında 693 şüpheliden 357’si tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik son 5 operasyonda gözaltına alınan 693 şüpheliden 357’si tutuklandı.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sürüyor. "Mahrem sorumlular" tarafından ankesörlü ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen şüpheliler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin örgütsel bağı bulunduğu tespit edilenlere yönelik 5 operasyonda toplam 761 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. Soruşturmalar kapsamında 19 Kasım, 20 Aralık, 14 Ocak, 18 Şubat ve 9 Haziran’da düzenlenen 5 operasyonda 512’si muvazzaf toplam 693 zanlı yakalandı.

TOPLAM 357 TUTUKLAMA

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 357’sinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı, 89’unun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten, 228’inin de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Haklarında soruşturma bulunan, delil veya sağlık durumları dikkate alınan zanlılardan 19’u da savcılık kararıyla salıverildi. Yakalama kararı bulunan 68 şüpheli ise güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

Bugün 16:24 TSİ İHA İzmir- Asayiş

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