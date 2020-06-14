Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Nijerya’nın Borno eyaletinde 13 Haziran akşamı gerçekleşen terör saldırılarında çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Geçen hafta yine aynı bölgede meydana gelen saldırıda da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Bu menfur terör saldırılarını kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.
Bugün 22:21 TSİ- Siyaset
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’da meydana gelen terör saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın Borno eyaletinde 13 Haziran akşamı gerçekleşen terör saldırısını kınadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz