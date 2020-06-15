Fenerbahçe’de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, Çaykur Rizespor maçında ayağında iki kırık oluşan Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera’yı unutmadı. Demirel, Muslera için sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun kardeşim" dedi.
Bugün 02:20 TSİ- Spor
Volkan Demirel’den Muslera’ya geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe’nin eski kaptanı Volkan Demirel, ayağı kırılan Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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