“Ülkemizin güvenliği için operasyon başladı”

Sözcü Kalın, Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için ‘Pençe Kartal’ Operasyonu başladı.
Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız. Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz