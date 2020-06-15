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Büyükşehir’in bahçede maskeli nikah dönemi devam ediyor

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İç İşleri Bakanlığı’nın “Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler” başlıklı genelgesi kapsamında 15 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak yeni kararlar aldı.

Elif Duman
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Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İç İşleri Bakanlığı’nın “ Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler” başlıklı genelgesi kapsamında 15 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak yeni kararlar aldı. Büyükşehir Belediyesi normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftlerin nikahlarını Gençlik Parkı’nın bahçesinde sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak, açık havada ve maskeli olarak kıyıyor.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İç İşleri Bakanlığı’nın “Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler” başlıklı genelgesi doğrultusunda 15 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü’ne ait Gençlik Parkı’nda bulunan binanın bahçesinde açık havada kıyılan nikahlara; nikah memuru, gelin, damat ve nikah şahitleri sosyal mesafe kurallarına uyarak katılıyor.

Gelin ve damadın birer metrelik mesafeyi koruduğu nikahta, evlilik cüzdanları dezenfekte edilerek takdim ediliyor.

MASKELİ NİKAH DÖNEMİ

Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinde de salgın tedbirlerini elden bırakmıyor.

Evlendirme Şube Müdürlüğü, çiftler ve davetlilerden maske takarak tören yerine gelmeleri, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isterken, Mart ayından itibaren de koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğün salonlarında kıyılamayan dış ve oda nikahlarını Gençlik Parkı’ndaki bahçeye taşıdı.

Bu süreçde bahçede ve açık havada evlenmeyi tercih ettiğini söyleyen Özlem Seçkin, “Koronavirüs nedeniyle düğünümüzü ertelemek zorunda kaldık. Nikahımızı da oda nikahına çevirdik ve onu da Büyükşehir sayesinde dışarıda yapıyoruz. Hava güzel olduğu için de ayrıca mutluyuz” derken, Nurol Korkmaz ise düşüncelerini, “Düğün planımızı koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 6 ay kadar ertelemek durumunda kaldık. Dış mekan nikahımızı oda nikahına çevirdik. Eylül ayında da düğünümüz olacak, her şeye rağmen mutluyuz” sözleriyle paylaştı.

ÇİFTLER MAĞDUR EDİLMİYOR

Koronovirüs tedbirleri kapsamında uzunca bir süre düğün salonlarının kapatılması sonucunda düğün yapamayan çiftler, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde oda nikahı ile dünya evine girmek için başvuruda bulunmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca iptal edilen nikahların ücretlerini geri iade ederek, çiftlerin mağdur olmalarının da önüne geçiyor.

Şehitlerin 1. Derece yakınları ile gazilerin kendisi ve 1. Derece yakınlarından herhangi bir ücret almayan Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı için belirlediği nikah tarife ücretleri şöyle:

NİKAH TÜRÜ                    ÜCRET             AİLE CÜZDAN BEDELİ            TOPLAM ÜCRET

Oda Nikahı                        100 TL                      140 TL                                       240 TL
 
Dış Nikah Ücreti                500 TL                     140 TL                                        640 TL

Yabancı Nikah Ücreti        500 TL                     140 TL                                        640 TL
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