Çankaya'da nikahlar başladı, ilk gün 15 nikah kıyıldı

Normalleşme adımlarının hayata geçmesiyle beraber yuva kurmak isteyen çiftler 15 Haziran'da nikah salonlarını gelmeye başladı. Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda ilk gün 15 nikah kıyıldı.



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 15 Haziran itibariyle açılan nikah salonlarında ilk günden yoğunluk başladı. Çankaya'da normalleşme adımlarının hayata geçmesiyle beraber yuva kurmak isteyen çiftler 15 Haziran'da nikah salonlarını gelmeye başladı. Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda ilk gün 15 çift dünya evine girdi. Pandemi yasaklarının kalktığı 15-22 Haziran tarihlerindeki ilk haftada Çankaya'da 140 çift salon nikahıyla evlenecek.



GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Nikah işlemlerinin az sayıda katılımcı ve alınan önlemler dahilinde yapıldığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "İçişleri Bakanlığından yayımlanan genelge doğrultusunda Çankaya'da evlenmek isteyen çiftlerimizin nikâh akitlerini gerçekleştiriyoruz. Nikahlarda, alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe korunarak az sayıda katılımcı ve iki şahit dışında nikâhlar da kimse bulunmuyor; takı merasimi yapılmıyor. Çankaya Belediyesi olarak bu zor süreçte dünya evine giren tüm çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.



SALON DEZENFEKTE EDİLİYOR

Çankaya'da nikahlar, dezenfekte edilen salonlarda gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, çiftler törene mutlaka maske ile katılıyor. Nikahlarda salonun kapasitesinin altında davetli kabul edilirken, hatıra fotoğrafları da maskeli alınıyor. Evlilik cüzdanının dahi dezenfekte edilerek takdim edildiği tören sonunda, ikinci törene geçilmeden salon bir süre havalandırılıyor.