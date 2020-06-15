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15 Haz 2020 - 14:55- Eğitim

ÖSYM sınava giriş belgelerini erişime açtı

ÖSYM, YKS adaylarının sınava giriş belgelerini AİS.OSYM.GOV.TR internet adresinden erişime açtı.
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15 Haz 2020 - 14:55 İHA Ankara- Eğitim

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