Galatasaray, Gaziantep FK mesaisine başladı

Ligin 27. haftasında dün Çaykur Rizespor’a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, gelecek hafta sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.
Diğer oyuncular ise antrenmana genel kuvvet çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını çarşamba günü gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.