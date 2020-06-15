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15 Haz 2020 - 15:16- Belediyeler G: 15 Haz 2020 - 15:30

Etimesgut semt pazarları hangi günler kuruluyor! İşte semt pazarları ve günleri

Ankara etimesgut belediyesi semt pazarları ne zaman hangi gün kurulduğu vatandaşlara tarafından merak edilmektedir. Etimesgut ilçesinde kurulan semt pazarları ve kurulduğu günler haber detayında...
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Ankara etimesgut belediyesi semt pazarları ne zaman hangi gün kurulduğu vatandaşlara tarafından merak edilmektedir. Etimesgut ilçesinde kurulan semt pazarları ve kurulduğu günler haber detayında...

Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında pandemi süreci içerisinde geçmiş olduğumuz “kontrollü sosyal hayat” döneminde atılan normalleşme kararları doğrultusunda Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde kurulacak semt pazarları ve günleri şöyledir.

Etimesgut ilçesi Semt Pazarı Yerleri ve Kurulduğu Günler

PAZARTESİ 

Suvari Mahallesi semt pazarı

SALI

Piyade Mahallesi semt pazarı

ÇARŞAMBA

Şeker Mahallesi pazarı, Topçu Mahallesi pazarı, 3. Etap Şeyh Şamil Mahallesi pazarı,

PERŞEMBE 

Etiler Mahallesi pazarı, Ahimesut Mahallesi pazarı,

CUMA

Ayyıldız Mahallesi Elvankent pazarı, Eryaman köy içi pazarları,

CUMARTESİ

Alsancak Mahallesi pazarı, Elvan Mahallesi semt pazarı,

PAZAR

Atayurt Mahallesi Yurtçu pazarı, Altay Mahallesi Eryaman 1. Etap pazarı, Kazım Karabekir Mahallesi semt pazarları kurulacaktır.

15 Haz 2020 - 15:16 Ankara/ Etimesgut- Belediyeler

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