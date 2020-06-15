Etimesgut semt pazarları hangi günler kuruluyor! İşte semt pazarları ve günleri

Ankara etimesgut belediyesi semt pazarları ne zaman hangi gün kurulduğu vatandaşlara tarafından merak edilmektedir. Etimesgut ilçesinde kurulan semt pazarları ve kurulduğu günler haber detayında...
Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında pandemi süreci içerisinde geçmiş olduğumuz “kontrollü sosyal hayat” döneminde atılan normalleşme kararları doğrultusunda Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde kurulacak semt pazarları ve günleri şöyledir.
Etimesgut ilçesi Semt Pazarı Yerleri ve Kurulduğu Günler
PAZARTESİ
Suvari Mahallesi semt pazarı
SALI
Piyade Mahallesi semt pazarı
ÇARŞAMBA
Şeker Mahallesi pazarı, Topçu Mahallesi pazarı, 3. Etap Şeyh Şamil Mahallesi pazarı,
PERŞEMBE
Etiler Mahallesi pazarı, Ahimesut Mahallesi pazarı,
CUMA
Ayyıldız Mahallesi Elvankent pazarı, Eryaman köy içi pazarları,
CUMARTESİ
Alsancak Mahallesi pazarı, Elvan Mahallesi semt pazarı,
PAZAR
Atayurt Mahallesi Yurtçu pazarı, Altay Mahallesi Eryaman 1. Etap pazarı, Kazım Karabekir Mahallesi semt pazarları kurulacaktır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.