15 Haz 2020 - 15:16- Belediyeler

Etimesgut semt pazarları hangi günler kuruluyor! İşte semt pazarları ve günleri

Ankara etimesgut belediyesi semt pazarları ne zaman hangi gün kurulduğu vatandaşlara tarafından merak edilmektedir. Etimesgut ilçesinde kurulan semt pazarları ve kurulduğu günler haber detayında...