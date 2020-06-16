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16 Haz 2020 - 09:35- Ekonomi G: 16 Haz 2020 - 10:33

Serbest piyasada döviz fiyatları - 16 Haziran 2020

Dolar 6,82 liradan, euro ise 7,6360 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8180 liradan alınan dolar, 6,82 liradan, 7,6340 liradan alınan euro ise 7,6360 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,84 liradan, euro ise 7,73 liradan satılmıştı.

16 Haz 2020 - 09:35 İHA İstanbul- Ekonomi

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