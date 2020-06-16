Başvurular başladı... Büyükşehir 300 itfaiye eri alacak

Büyükşehir Belediyesi mart ayında duyurduğu ancak pandemi nedeniyle ertelediği 300 memur itfaiye eri alımı için güncelleme yaparak yeniden ilana çıktı. “www. ankara.bel.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu doldurmaları istenen adayların, sözlü sınava girmek için istenilen belgelerle birlikte 1-10 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na gelerek şahsen başvurmaları gerekiyor. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 20-30 Temmuz tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Mart ayında ilana çıkan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 300 itfaiye eri alımı için güncelleme yapan Büyükşehir Belediyesi yeniden ilana çıktı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Başvurular başlarken, KPSS puanıyla sınava katılmak isteyen adaylar Büyükşehir Belediyesi internet adresi www.ankara.bel.tr üzerinden başvuru formları doldurabilecek.

Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar istenilen belgelerle birlikte 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Lise ve önlisans itfaiyecilik alanından mezun olan toplam 300 kadın ve erkek adayı kapsayacak memur alımında lise mezunu 100, önlisans mezunu 200 kişi itfaiye eri olarak istihdam edilecek.

16 Temmuz’da web sayfası üzerinden ilan edilecek başvuru sonuçlarına göre gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav ise 20-30 Temmuz tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak.