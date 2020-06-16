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16 Haz 2020 - 10:41- Spor

Max Kruse’den ameliyat sonrası ilk mesaj: "Ben iyiyim"

Apandisit operasyonu geçiren Fenerbahçeli Max Kruse, "Ben iyiyim, mesajlarınız için teşekkürler. Harika uyudum" açıklamasını yaptı.
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Dün akşam saatlerinde apandisit ameliyatı olan Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu Max Kruse’den, operasyon sonrası ilk fotoğraf geldi. Alman yıldız, sosyal medya hesabından taraftarlarına seslenerek, "Ben iyiyim, mesajlarınız için teşekkürler. Harika uyudum" dedi.

Kruse’nin ani gelişen operasyonunu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün katıldığı tv programında, "Kruse, hiç beklenmedik şekilde ameliyata alındı. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bu sene sağlık anlamında ciddi şanssızlık yaşadı. Doktorunun söylediğine göre kendisi iyi durumda" sözleriyle ifade etmişti.

(İHA)

16 Haz 2020 - 10:41 İHA İstanbul- Spor

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