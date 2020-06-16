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16 Haz 2020 - 11:38- Belediyeler G: 16 Haz 2020 - 11:40

Düğün salonları 1 Temmuz'a hazır

Yenimahalle Belediyesi’nin Koronavirüs sebebiyle kapattığı düğün salonları 1 Temmuz itibariyle kapılarını açılıyor. 

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi’nin Koronavirüs sebebiyle kapattığı  düğün salonları 1 Temmuz itibariyle kapılarını açılıyor. 

Bünyesinde bulundurduğu düğün salonlarında dezenfeksiyonu sağlayarak tüm tedbirleri alan Yenimahalle Belediyesi, yeniden vatandaşların mutluluğuna ortak olmaya hazır. Düğün, sünnet, kına, nişan, mevlit ve benzeri etkinliklere hizmet veren İlkadım Salonu ve Yeni Salon’da genelge kurallarına uygun kapasitede ve şartlarda hizmet verilecek.

Fiziki mesafenin de ayarlandığı salonlarda içeri girenlerin ateşi ölçülecek ve dezenfektan kullanacak. Takı merasimi de kurallara uygun olarak yapılacak. Takılar yakaya değil, kutuya ya da zarfa koyulacak.

Modern görüntüsünün yanı sıra uygun fiyatıyla da Başkentlilerin en çok tercih ettiği Yenimahalle Belediyesi düğün salonlarında aynı zamanda bebek bakım odası, sanatçı kulisi, gelin-damat odası, tebrik aile fotoğrafları fuaye alanı, park ve bahçe de titizlikle dezenfekte edildi.

5 yıldızlı düğün

Salonların 5 yıldızlı bir otel salonu konforunda olduğunun altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “ Düğün salonlarımızı normalleşme sürecine uygun şekilde, tamamen yayımlanan genelgeler doğrultusunda hazırladık. Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri aldık. Her vatandaşımızın lüks otel ve salonlarda düğün yapma imkanı olmuyor bu nedenle kısıtlı imkanları olan çiftlere daha uygun koşullarda salonlarımızı yeniden tahsis etmeye başladık. 1 Temmuz itibariyle yeniden mutlu anlarda buluşacağız” dedi.
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16 Haz 2020 - 11:38 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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