“Aradığın Destek” sloganıyla girdiği gıda takviyesi alanında turuncu - beyazlılara destek olan Dynavit markasının ürün müdürü Ecem Balkı Bayram, söz konusu sponsorlukla ilgili yaptığı açıklamada: “Spor sağlıktır, dinçliktir ve en önemlisi hem bedenin hem de zihnin zinde kalmasına yardımcı olur. Biz de bu öngörüden yola çıkarak, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı sporcularına destek verebilmek için gıda takviyesi sponsoru olduk. Markanın dinamizmi ile takımın coşku ve heyecanını bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.
16 Haz 2020 - 12:55- Spor Güncelleme: 16 Haz 2020 - 13:07
Eczacıbaşı VitrA Voleybol takımına vitamin takviyesi
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın vitamin ve mineral ürünleri üreten markası Dynavit, 2020-2021 sezonunda, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı’nın gıda takviyesi sponsoru oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.