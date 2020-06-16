Süper Lig’de 28. haftada görev alacak hakemler açıkladı

Süper Lig’in 28. haftasında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’nun, pazar günü oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya bu hafta maç vermemesi dikkatlerden kaçmadı.
Süper Lig’in 28. haftasında görev alacak hakemler ise şu şekilde:
19 Haziran Cuma
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
20 Haziran Cumartesi
18.30 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Yeni Malatyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya
21 Haziran Pazar
18.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Alper Ulusoy
21.00 Konyaspor - DG.Sivasspor: Halil Umut Meler
22 Haziran Pazartesi
21.00 A.Alanyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.