Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Haz 2020 - 14:15- Belediyeler G: 16 Haz 2020 - 14:16

Evi yanan vatandaşa Keçiören Belediyesi'nden yardım eli

Keçiören Belediyesi, Esertepe ve Kanuni mahallelerinde meydana gelen yangın sonrası temizlik işleri personellerini olay yerine yönlendirerek evi yanan vatandaşlara yardım elini uzattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Keçiören Belediyesi, Esertepe ve Kanuni mahallelerinde meydana gelen yangın sonrası temizlik işleri personellerini olay yerine yönlendirerek evi yanan vatandaşlara yardım elini uzattı.

EKİPLER DERHAL OLAY YERİNE YÖNLENDİRİLDİLER

Elektrik kaçağından çıktığı tahmin edilen yangınların ardından Keçiören Belediyesine ulaşan mahalle sakinleri evi yanan vatandaşlar için yardım istedi. Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini olay yerine yönlendiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yanan evlerin temizlenmesi talimatını verdi.  Ekipler, yangının ardından oluşan tahribatın kalıntılarını temizleyerek aileye temizlik yardımında bulundu.

“GEÇMİŞ OLSUN”

Evi yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Altınok, “Duyarlı bir vatandaşımızın bize sosyal medyadan ve diğer iletişim yollarını kullanarak ulaşması sonucu eve acilen yönlendirilen ekiplerimizce temizlik çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür vakalarda her zaman vatandaşımızın yanındayız, elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Allah bir daha bu tür elim vakalarla karşılaştırmasın bizleri” diye konuştu. 
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi mask
Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi
Düğün salonları 1 Temmuz'a hazır mask
Düğün salonları 1 Temmuz'a hazır
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP grupları faaliyet raporunu onayladı mask
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP grupları faaliyet raporunu onayladı
LGS öncesi okullarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor mask
LGS öncesi okullarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Pursaklar'da Denetimler sıklaştırıldı! mask
Pursaklar'da Denetimler sıklaştırıldı!
Çankaya çalışmalarına hız verdi mask
Çankaya çalışmalarına hız verdi
Başvurular başladı... Büyükşehir 300 itfaiye eri alacak mask
Başvurular başladı... Büyükşehir 300 itfaiye eri alacak
Mamak’ta nikahlar başladı... İlk gün 30 nikah kıyıldı mask
Mamak’ta nikahlar başladı... İlk gün 30 nikah kıyıldı
Nikah Salonlarında Kovid-19 Tedbirleri mask
Nikah Salonlarında Kovid-19 Tedbirleri
Öğrenciler istedi, Başkan Balcı yaptı mask
Öğrenciler istedi, Başkan Balcı yaptı

16 Haz 2020 - 14:15 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Düğün salonları 1 Temmuz'a hazır mask
Düğün salonları 1 Temmuz'a hazır
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP grupları faaliyet raporunu onayladı mask
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP grupları faaliyet raporunu onayladı
LGS öncesi okullarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor mask
LGS öncesi okullarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Çankaya çalışmalarına hız verdi mask
Çankaya çalışmalarına hız verdi
Mamak’ta nikahlar başladı... İlk gün 30 nikah kıyıldı mask
Mamak’ta nikahlar başladı... İlk gün 30 nikah kıyıldı
Nikah Salonlarında Kovid-19 Tedbirleri mask
Nikah Salonlarında Kovid-19 Tedbirleri
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar mask
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor mask
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu? mask
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu?
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak... mask
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak...
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı.. mask
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı..

GALERİ

Gaziantep’te tedirgin eden görüntü mask
Gaziantep’te tedirgin eden görüntü
Ali Koç, Kruse ve Muslera’yı ziyaret etti mask
Ali Koç, Kruse ve Muslera’yı ziyaret etti
Duruşmaların başlamasıyla birlikte Adliye’de metrelerce kuyruk oluştu mask
Duruşmaların başlamasıyla birlikte Adliye’de metrelerce kuyruk oluştu
Osmanlı Devleti’nin izlerini taşıyan mağaralar havadan görüntülendi - Video Haber mask
Osmanlı Devleti’nin izlerini taşıyan mağaralar havadan görüntülendi - Video Haber
Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi mask
Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi
Elmalı barajında korkutan görüntü - Video Haber mask
Elmalı barajında korkutan görüntü - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL