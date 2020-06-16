Evi yanan vatandaşa Keçiören Belediyesi'nden yardım eli

Keçiören Belediyesi, Esertepe ve Kanuni mahallelerinde meydana gelen yangın sonrası temizlik işleri personellerini olay yerine yönlendirerek evi yanan vatandaşlara yardım elini uzattı.

EKİPLER DERHAL OLAY YERİNE YÖNLENDİRİLDİLER

Elektrik kaçağından çıktığı tahmin edilen yangınların ardından Keçiören Belediyesine ulaşan mahalle sakinleri evi yanan vatandaşlar için yardım istedi. Bunun üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini olay yerine yönlendiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yanan evlerin temizlenmesi talimatını verdi. Ekipler, yangının ardından oluşan tahribatın kalıntılarını temizleyerek aileye temizlik yardımında bulundu.

“GEÇMİŞ OLSUN”

Evi yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Altınok, “Duyarlı bir vatandaşımızın bize sosyal medyadan ve diğer iletişim yollarını kullanarak ulaşması sonucu eve acilen yönlendirilen ekiplerimizce temizlik çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür vakalarda her zaman vatandaşımızın yanındayız, elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Allah bir daha bu tür elim vakalarla karşılaştırmasın bizleri” diye konuştu.