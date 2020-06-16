Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu ayağında iki kırık meydana gelen ve bugün operasyon geçiren Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera’ya bir moral mesajı da UEFA’dan geldi. UEFA’nın Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, deneyimli eldivenin Galatasaray formasıyla Devler Ligi’inde çıktığı maçlarda yaptığı önemli kurtarışlardan oluşan video kolajını paylaşarak, ’Çabuk iyileş Muslera’ mesajını attı.
16 Haz 2020 - 15:55- Spor Güncelleme: 16 Haz 2020 - 16:01
UEFA’dan Muslera’ya moral paylaşımı
Sağ ayak kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle ameliyat olan Fernando Muslera’ya, UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı ’Çabuk iyileş’ mesajı yayımladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.