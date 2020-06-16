Çaykur Rizespor maçında sağ ayak kaval kemiğinde iki kırık oluşan Fernando Muslera, bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Bugün aynı zamanda 34. yaşına giren Uruguaylı eldiven için, hastane odasında doğum günü pastası kesildi.
16 Haz 2020 - 16:16- Spor Güncelleme: 16 Haz 2020 - 16:22
Muslera’ya hastanede doğum günü kutlaması
Sağ ayağındaki 2 kırık nedeniyle bugün operasyon geçiren Fernando Muslera’ya, yattığı hastanede 34. yaş günü kutlaması yapıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.