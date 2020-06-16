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16 Haz 2020 - 16:16- Spor G: 16 Haz 2020 - 16:22

Muslera’ya hastanede doğum günü kutlaması

Sağ ayağındaki 2 kırık nedeniyle bugün operasyon geçiren Fernando Muslera’ya, yattığı hastanede 34. yaş günü kutlaması yapıldı.
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Çaykur Rizespor maçında sağ ayak kaval kemiğinde iki kırık oluşan Fernando Muslera, bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Bugün aynı zamanda 34. yaşına giren Uruguaylı eldiven için, hastane odasında doğum günü pastası kesildi.

16 Haz 2020 - 16:16 İHA İstanbul- Spor

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