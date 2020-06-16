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16 Haz 2020 - 16:18- Asayiş G: 16 Haz 2020 - 16:24

Bakanlık: "Etkilenen personel bulunmamaktadır"

MSB: "(17’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi sırasında saldırı) Olayda etkilenen personel bulunmamaktadır. Mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir."
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MSB: "(17’nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi sırasında saldırı) Olayda etkilenen personel bulunmamaktadır. Mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir."

16 Haz 2020 - 16:18 İHA Ankara- Asayiş

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