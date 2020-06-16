Türk - Rus 17’nci ortak kara devriyesine saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 5 Mart’ta imzalanan Moskova Mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen 17’nci Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, devriye esnasında niteliği belirsiz bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir devriye aracının hafif hasar gördüğü ve emniyetli bir şekilde bölgeye çekildiği belirtildi.
Ayrıca söz konusu saldırıdan etkilenen personelin bulunmadığı ve mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "05 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17’nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir. Olayda etkilenen personel bulunmamaktadır. Mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.