Adalet Bakanı Gül: "Ankara'ya Yakışır bir Adliyemiz olacak"

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik.

Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik. Tamamlandığında, Başkentimize yakışır bir adliyemiz olacak” ifadelerini kullandı.