Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Haz 2020 - 16:33- Siyaset G: 16 Haz 2020 - 22:44

Adalet Bakanı Gül: "Ankara'ya Yakışır bir Adliyemiz olacak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik.

Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik. Tamamlandığında, Başkentimize yakışır bir adliyemiz olacak” ifadelerini kullandı.
# SİYASET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, Devlet Bahçeli'yi hedef alan saldırılara karşı açıklamaları mask
Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, Devlet Bahçeli'yi hedef alan saldırılara karşı açıklamaları
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın Bahçeli'yi hedef alan saldırılara karşı açıklamaları mask
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın Bahçeli'yi hedef alan saldırılara karşı açıklamaları
Büyükataman: ''Mehmet Doğan’ın kaleme aldığı yazısı gerçeklerle yakından uzaktan alakası olmayan bir fantezi ürünüdür'' mask
Büyükataman: ''Mehmet Doğan’ın kaleme aldığı yazısı gerçeklerle yakından uzaktan alakası olmayan bir fantezi ürünüdür''
Türkiye Şehitlerini Konuştu mask
Türkiye Şehitlerini Konuştu
Ocak Ayında Gözler Dış Siyasetteydi mask
Ocak Ayında Gözler Dış Siyasetteydi
MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu mask
MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında mask
Milliyetçi Hareket Partisi 51 Yaşında
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Elazığ Mesajı... mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Elazığ Mesajı...
MHP'nin 3 günlük değerlendirme toplantıları Ankara'da başlıyor mask
MHP'nin 3 günlük değerlendirme toplantıları Ankara'da başlıyor
Türk Siyasetinde 2019 Yılı Böyle Geçti mask
Türk Siyasetinde 2019 Yılı Böyle Geçti

16 Haz 2020 - 16:33 İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı 14 Mart’ta yapılacak mask
MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı 14 Mart’ta yapılacak
Bahçeli: “Yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır” mask
Bahçeli: “Yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır”
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Irkçılığa ne kadar karşıysak yağmacılığa da o kadar karşıyız." mask
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Irkçılığa ne kadar karşıysak yağmacılığa da o kadar karşıyız."
AK Parti MYK toplandı mask
AK Parti MYK toplandı
“Ülkemizin güvenliği için operasyon başladı” mask
“Ülkemizin güvenliği için operasyon başladı”
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’da meydana gelen terör saldırılarını kınadı mask
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’da meydana gelen terör saldırılarını kınadı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar mask
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor mask
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu? mask
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu?
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak... mask
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak...
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı.. mask
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı..

GALERİ

Türkiye'de Günün özeti Haberleri - 16 Haziran 2020 mask
Türkiye'de Günün özeti Haberleri - 16 Haziran 2020
5 kişi, 10 metrelik arazi aldı 180 kişiyi mağdur etti - Video Haber mask
5 kişi, 10 metrelik arazi aldı 180 kişiyi mağdur etti - Video Haber
El sıkışmadan ’değnekle’ kurban pazarlığı - Video Haber mask
El sıkışmadan ’değnekle’ kurban pazarlığı - Video Haber
Surdan taşlar döküldü, yol trafiğe kapatıldı - Video Haber mask
Surdan taşlar döküldü, yol trafiğe kapatıldı - Video Haber
Soygun girişiminde yaralanan hırsızların kaçtığı anlar - Video Haber mask
Soygun girişiminde yaralanan hırsızların kaçtığı anlar - Video Haber
İdlib’de çocukların bisiklet sevinci - Video Haber mask
İdlib’de çocukların bisiklet sevinci - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL